شكرا لقرائتكم خبر عن «استهداف دبابة وإطلاق صواريخ».. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لبنان-وكالات:

شنت إسرائيل قصفاً مدفعياً على مواقع في جنوب لبنان، بعد الإعلان عن تعرضها لرشقات صاروخية، واستهداف دبابة لها على الحدود.

وقال مصدران أمنيان في لبنان، إن «حزب الله» اللبناني استهدف، الثلاثاء، دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش قصف 3 مواقع استطلاع تابعة للحزب في لبنان «رداً على إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل». وأضاف في حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن الجيش الإسرائيلي «جاهز لجميع السيناريوهات في كافة الجبهات».

وقال أدرعي إن الجيش قصف موقعي استطلاع ل«حزب الله» ثم قامت طائرة هليكوبتر حربية باستهداف موقع ثالث بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عدة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي الرد بقصف مدفعي على لبنان بعد إطلاق الصواريخ من بلدة القليلة جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرد بقذائف المدفعية على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية. وأضاف أن نحو 15 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض أربعة منها، وسقطت 10 في أماكن مفتوحة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إن الوضع في منطقة العمليات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مستقر حالياً لكن يشوبه التوتر.

وتابعت: «نعمل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم. هدفنا الرئيسي هو المساعدة على تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق».

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن تقريراً عن تسلل جوي من سوريا أو لبنان ثبت أنه زائف.

وكان تلفزيون «آي 24 نيوز» نقل عن الجيش الإسرائيلي قوله، الثلاثاء، إن هناك تقارير أولية عن دخول طائرة «معادية» للمجال الجوي قادمة من لبنان. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان الجولان والجليل الغربي «البقاء في مناطق محمية».

وقال الجيش إنه تلقى بلاغاً عن اختراق جوي محتمل من سوريا أو لبنان، مضيفاً أنه نشر قوات جوية وقوات أخرى للقيام بعمليات تفتيش.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل عليم عبدالله عند الحدود اللبنانية. وقال المتحدث أفيخاي أدرعي: إن عبد الله قتل في اشتباك مع مسلحين اقتحموا منطقة الجليل الغربي من الأراضي اللبنانية.

وكانت «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي نفذتها بعد ظهر الاثنين في جنوب لبنان.

وذكرت «السرايا» في بيان، أن العملية العسكرية أدت إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطرة. وقال الجيش الإسرائيلي، إن اثنين من المسلحين قتلا، فيما تمكن ثالث من العودة إلى الأراضي اللبنانية.

وكان «حزب الله» أعلن مقتل 3 من عناصره خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين.

أتى هذا بعدما أعلن الحزب، ليل الاثنين، أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردّاً على مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود، تبنّتها حركة «الجهاد الإسلامي».