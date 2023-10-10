شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل يشارك في اجتماع وزراء دفاع «الناتو» الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (رويترز)

قال مسؤول غربي: إن من المتوقع أن يشارك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة «عن بُعد»، الخميس.

أضاف المسؤول أن الاجتماع، الذي سيعقد في بروكسل، كان من المقرر سابقاً أن يتناول قضايا بينها الحرب في أوكرانيا وبعثات حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والعراق، لكن تمت إضافة جلسة مع جالانت، بعد هجوم «حماس» واسع النطاق على إسرائيل، السبت.