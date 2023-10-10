اخبار العالم

المانيا تبدي موقفها من وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المانيا تبدي موقفها من وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين: "سيكون من الخطأ تمامًا، الآن، وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين".

وأضافت: "الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء".


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا والاتحاد الأوروبي، إلى تقديم "دعم مالي مستدام" للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته "حماس" ضد إسرائيل، صباح السبت.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا