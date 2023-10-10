انت الان تتابع خبر المانيا تبدي موقفها من وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين: "سيكون من الخطأ تمامًا، الآن، وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين".

وأضافت: "الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء".

