انت الان تتابع خبر بقذائف فسفورية.. حرائق بسهل "الماري" اللبناني جراء القصف الإسرائيلي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الثلاثاء، بان حرائق اندلعت في مناطق زراعية بمنطقة سهل الماري جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه "يوثق القصف المدفعي الإسرائيلي لمنطقة سهل الماري بالقذائف الحارقة".

من جهته ذكر موقع "النشرة" اللبناني أن "القوات الاسرائيلية أطلقت عدة قذائف إحداها فوسفورية من مواقعها في مزرعة زبقين باتجاه مزرعة بسطرا ومحيط مزرعة المجيدية".

وفي وقت سابق، انطلقت من جنوب لبنان رشقات صاروخية باتجاه الجليل شمال إسرائيل، وقامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف المواقع التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني".

يذكر أن "قوات اليونيفيل والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان".

