انت الان تتابع خبر بعد "طوفان الأقصى".. مذكرة تدعو الى تجنب الرحلات لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت المذكرة أنه "يتعين على من يقومون برحلات بحرية أن يبقوا على سفنهم، بينما يجب على السياح الآخرين البقاء في فنادقهم".

وجاء في المذكرة "بشكل عام، يرجى البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والتصرف وفقا لتعليمات القيادة الداخلية".



وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي خسارات كبيرة عقب إطلاق "طوفان الأقصى" مع توقعات بالمزيد من الخسائر.

وسجلت بورصة تل أبيب انخفاضا حادا في أسهم كبرى الشركات الإسرائيلية والمؤشرات الرئيسية، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت 7 أكتوبر 2023.

وشنت المقاومة الفلسطينية هجوما مفاجئا ضد مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده في حالة حرب.