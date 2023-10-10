شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات بالمعارضة.. المحافظون يشكلون الحكومة في لوكسمبورج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المرشح الرئيسي لحزب الشعب الاجتماعي الفائز بالانتخابات البرلمانية في لوكسمبورج، لوك فريدن، المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي له رئيس الوزراء الحالي كزافييه بيتل.

ومن المقرر عقد أول اجتماعات بين الحزبين صباح غد الأربعاء في قلعة سينينجن.

دوق لوكسمبورج

ودعا دوق لوكسمبورج الأكبر هنري فريدن إلى تشكيل حكومة بعد مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية في بلاده، حسبما أعلن بلاط الدوقية الكبرى أمس الاثنين.

وبرز حزب الشعب الاجتماعي المحافظ كأقوى حزب في انتخابات الأحد، وبسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الخضر في الانتخابات، لم يتمكن الائتلاف الثلاثي الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2013 بقيادة السياسي الليبرالي بيتل بالاشتراك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، من الاحتفاظ بالأغلبية.

الحزب الديمقراطي

والآن يبدو من المرجح تشكيل تحالف بين أقوى حزبين وهما حزب الشعب الاجتماعي والحزب الديمقراطي.

ويتمتع الحزبان بأغلبية مريحة في البرلمان بحصولهما على 35 من أصل 60 مقعدا.