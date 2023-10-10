خنادق طويلة للدفن الجماعي في أفغانستان

يواصل رجال الإنقاذ والقرويون الأفغان الجهود للعثور على ناجين، وذلك بالحفر بين الأنقاض في مقاطعة هيرات الغربية بعد ثلاثة أيام من وقوع أحد أعنف الزلازل في المنطقة والذي خلف أكثر من 2000 قتيل.

وفي أماكن أخرى من هيرات، كان الناس يحفرون القبور لأحبائهم الذين قتلوا في زلزال السبت الذي بلغت قوته 6.3 درجات. وفي حقل قاحل في منطقة زيندا جان، قامت جرافة بإزالة أكوام من التراب لإفساح المجال أمام صف طويل من القبور.

وعلى بعد كيلومترات من التلال الترابية، لم يتبق سوى القليل من القرى باستثناء الأنقاض والجنازات.

وفي نايب رافي، وهي قرية كان عدد سكانها في السابق حوالي 2500 نسمة، قال الناس إنه لم يكن هناك أحد على قيد الحياة تقريبًا باستثناء الرجال الذين كانوا يعملون في الخارج عندما وقع الزلزال. وعمل الناجون طوال اليوم مع الحفارات لحفر خنادق طويلة للدفن الجماعي.

الأكثر تضررا

وذكرت الأمم المتحدة أن منطقة زيندا جان هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث سقط فيها 1294 قتيلا و1688 جريحا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 485 شخصًا – 191 رجلاً و294 امرأة في عداد المفقودين. وقالت الأمم المتحدة إن ست مدارس دمرت أيضا، وقالت طالبان إن ما يقرب من 2000 منزل في 20 قرية دمرت. ويوجد في المنطقة التي ضربها الزلزال مستشفى حكومي واحد فقط.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال كان على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هيرات عاصمة الإقليم. وكان العديد من الهزات الارتدادية قوية، بما في ذلك الهزات التي وقعت يوم الإثنين والتي تسببت في خروج سكان المدينة من منازلهم مرة أخرى.

فصل الشتاء

وحذرت جماعات الإغاثة من أنه مع اقتراب فصل الشتاء، من المرجح أن تزيد الكارثة الجديدة من صعوبة تلبية احتياجات الناس الأساسية، مثل المأوى والغذاء والدواء.

ولم يتضح حجم المساعدات الخارجية التي وصلت إلى هيرات وكانت الاستجابة العالمية بطيئة.

وقد تعهدت باكستان بإرسال البطانيات والخيام والأدوية، كما أفادت التقارير أن الصين عرضت المساعدات النقدية وغيرها من أشكال المساعدات الإنسانية الطارئة.

وقالت حكومات أجنبية أخرى إنها ستعمل مع وكالات الإغاثة على الأرض للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإنعاش، وأطلق الأفغان حملات لجمع التبرعات.

ولم ترد السلطات في كابول على أسئلة حول حجم المساعدات التي وصلت من الخارج.

وحث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في بيان له، وسائل الإعلام على عدم الابتعاد عن أفغانستان. وقال بيان للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «إن تقاريرك يمكن أن تعيد الانتباه إلى أفغانستان والقصص غير المروية للشعب الأفغاني عن الصمود والاحتياجات».