البحوث الزراعية في كفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت محطة البحوث الزراعية بسخا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 50 عامًا على النصر، وذلك لتعزيز روح الأنتماء والوعي لدى أعضاء الهيئة البحثية والهيئة المعاونة بالمحطة.

يأتي ذلك برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية.

شارك في الحفل اللواء أركان حرب فؤاد فيود، مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مجلس علماء مصر، ونيابة عن العميد أحمد عمارة المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، والعقيد أيمن كمال رزق، ووكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، الدكتور ناجح غربيه.

كما حضر نقيب الزراعيين بكفر الشيخ، الدكتور إبراهيم قاسم، ووكيلة وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، المهندسة غادة أبو كيله، ومدير إدارة القوى العاملة، الدكتور حسن هيكل، ومدير الإرشاد بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، المهندس عبد الفتاح سليم، والسادة وكلاء المحطة.

تضمن الحفل العديد من الفقرات منها تقديم فيلم تسجيلي عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والقاء الشعر من الطالب آسر وائل موسى، نجل أحد أعضاء الهيئة البحثية بالمحطة، وتكريم بعض العاملين من رجال الجيش الأخضر بالمحطة سواء من إدارة المحطة أو العاملين بالمزرعة البحثية.

وشهد الحفل دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لتكملة مسيرة النجاح وخدمة وطننا الغالي مصر.