سر العثور على جثة داخل محطة قطارات المنوات بالجيزة

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى المهدي رئيس المباحث وتبين ان الجثة لشخص دصمه قطار ركاب داخل المحطة ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل محطة قطارات المنوات دائرة المركز في ظروف غامضة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012