سر العثور على جثة داخل محطة قطارات المنوات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شخص داخل محطة قطارات بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة مساء الثلاثاء.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل محطة قطارات المنوات دائرة المركز في ظروف غامضة.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى المهدي رئيس المباحث وتبين ان الجثة لشخص دصمه قطار ركاب داخل المحطة ما أسفر عن مصرعه في الحال.
أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.