محافظ بني سويف يشكل لجنة لفحص المنزل المنهار بالفشن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مساء اليوم الثلاثاء، المختصين بالإدارة الهندسية في مركز الفشن برئاسة المهندس محمد بكري رئيس المدينة، بالتعاون مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة، بإعداد تقرير فني عن ملابسات واقعة المنزل المنهار في مدينة الفشن، والذي أسفر عن ضحية واحدة.

تبين من المعاينة الأولية للجنة أن المنزل ريفي مساحته 35 مترًا، كائن بشارع سوريا المتفرع من شارع الجيش بمدينة الفشن، مكون من طابقين، وحوائط حاملة من الطوب الأحمر، مسقوف من الخشب، وقد تسبب قدمه وتهالكه في انهيار سقف إحدى غرفه الذي سقط على صاحب المنزل.

طالب المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير الدعم والرعاية المطلوبة في مثل تلك الحالات.

وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار سقف غرفة في منزل بمدينة الفشن.

انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، و جرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوقا أمنيا حوله حرصا على حياة المواطنين، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع عبدالرحيم علي رمضان، 45 عامًا، عامل، بينما جرى إنقاذ زوجته وأبنائه ووالدته.

جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.