صناعة الشيوخ: مصر قدمت للعالم تجربة نجاحها المذهل في القضاء على فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قيام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي بمثابة دليل قاطع على النجاحات والانجازات المتعددة والكبيرة التى حققتها مصر فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية

كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان اليوم وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى بالإنجاز المذهل بمثابة قصة نجاح وتجربة صناعية مصرية بنسبة 100 % تقدمها مصر كهدية للعالم والدول التى تعانى من انتشار فيروس سى لأخذها كنموذج ناجح للقضاء على هذا المرض الخطير مشيداً بتأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن مصر تعد أول دولة على مستوي العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي وأن مصر نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في القضاء على فيروس سي بعدما كانت من أعلى معدلات دول العالم الإصابة به وأن هذا الانجاز المذهل ليس هو الوحيد بل من حق مصر أن تفخر بتخلصها من الحصبة الالمانية كذلك.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى تحديث وتطوير الصناعات الدوائية خاصة عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر مما أدى الى انخفاض ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري لمدة 12 أسبوع بدل من مليون جنيه مشيراً الى أن التجربة المصرية بعد نجاحها أصبحت هناك العديد من دول العالم بصفة عامة والدول الافريقية تتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة

ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية لجيش مصر الأبيض بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ما حققوه من نجاحات مبهرة فى تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى فى القطاع الصحى وفى مقدمتها مبادرة " 100 مليون صحة " والتى كان لها دورها الناجح فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء