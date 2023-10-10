انفجار جسم غريب داخل مخزن خردة بأكتوبر.. ومصدر: جاري حصر الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سُمع دوي انفجار بمنطقة مساكن المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء.
مدير قطاع أكتوبر اللواء عصمت هريدي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار أمام صينية الواحات ووجود ضحايا.
غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة أخطرت نظيرتها بإدارة الحماية المدنية بالجيزة ليدفع اللواء حازم فاروق بسيارات إطفاء مدعومة بخبراء مفرقعات بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ البري.
مصدر أمني مسؤول أفاد بأن الفحص المبدئي أثبت انفجار جسم غريب داخل مخزن خردة أسفل عقار بمساكن المستقبل مكتفيًا بالقول "جاري حصر الخسائر".