مصدر أمني يكشف الحصيلة الأولية لانفجار جسم غريب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن جسمًا غريبًا انفجر داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الثلاثاء، نتج عنه مصاب بحروق نُقل إلى المستشفى المركزي.

أضاف المصدر أن فرق الإنقاذ تمشط المخزن محل الواقعة مرجحا وجود جثتين أسفل ركام الحريق بعد إتمام عمليتي السيطرة والتبريد من قِبل رجال الدفاع المدني.

لافت المصدر - الذي رفض نشر اسمه- إلى أن قوات الشرطة بقيادة العميد محمد أمين فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط العقار محل الواقعة بمساكن المستقبل مؤكدا أن الانفجار وقع في مخزن خردة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 3 طوابق.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر اللواء عصمت هريدي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار أمام صينية الواحات ووجود ضحايا.

غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة أخطرت نظيرتها بإدارة الحماية المدنية بالجيزة ليدفع اللواء حازم فاروق بسيارات إطفاء مدعومة بخبراء مفرقعات بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ البري.