رئيس جمعية المصدرين: معدل النمو مازال متواضعًا ونأمل في تحسن الأوضاع قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



عقب محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، على التقرير الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الدول الأكثر استيرادا من مصر، حيث جاءت تركيا في المركز الأول بنحو 997 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بنحو 868 مليون دولار في النصف الأولى من عام 2023.

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، اليوم الثلاثاء، إنه لم تحدث طفرة في التصدير حتى الأن، معدل النمو مازال متواضعًا ونأمل في نمو أكثر من هذا بكثير، متابعًا: "عشان الحق يتقال قطاع الصادرات يواجه مشاكل كثيرة والبيئة غير مواتية للتصدير".

وأضاف أن مصر تمتلك كل المزايا التنافسية التي ليست موجودة في دول اخرى، ولدينا فرصة لدخول أسواق أوروبية وافريقية والخليجية بدون اي حواجز، لكن الأداء مازال متواضع، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه تساعد الصادرات وترفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في التصدير او منافسة المستورد من الخارج، وهناك دول عديدة تتعمد تخفيض عملتها من أجل زيادة قدرتها التنافسية لكن لا نطالب بهذا.

وأوضح أنه يجب التأكيد على القيمة العادلة لعملة الجنيه لأن الدولة تعاني من العجز في المعاملات الخارجية وفي الميزانية الداخلية وهذا العكس ينعكس سلبيا على قيمة الجنيه.