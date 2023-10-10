شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس " صوت مصر" عن واقعة التوكيلات المزورة: ما بنى على باطل فهو باطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، تكشف لنا كيف أن هذا المرشح المحتمل غير جدير بالمنصب الهام الذى يسعى إليه، قائلاً:" ما بنى على باطل فهو باطل.. ومن يزور ويرتكب هذه الجريمة لايستحق هذه المكانة ولايستحق أن يكون غفير وليس رئيس لدولة عظيمة مثل مصر ".

واستنكر رئيس حزب صوت مصر، خلال تصريحات له، قائلاً:" كيف نعطى الأمان وأصواتنا لمن يرتكب مثل هذه الجريمة، وكيف نشعر بالأمان بأن هذا المرشح المحتمل سيقود الوطن، وهو متهم في واقعة تزوير مكتملة الأركان، مشدداً أنه لا يجوز ارتكاب هذه الجرائم من أجل خوض معركة الانتخابات الرئاسية التي تسير في طريقها السليم، ولابد أن يعلم الجميع أن كل من يرتكب هذه الجرائم والحيل لخداع الشعب المصرى، لن يفلح فى هذه المعركة التى تقوم على النزاهة والديمقراطية وليس التزوير.