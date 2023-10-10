شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة": سلطات الاحتلال تتحمل تبعات ما يجرى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حزب الإصلاح والنهضة من المخاطر الناجمة عن التصعيد فى الأراضي الفلسطينية بأعقاب الاعتداء على الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال.

وحمل حزب الإصلاح والنهضة سلطات الاحتلال تبعات ما يجرى على الأرض في غزة بسبب ما أقدمت عليه من استفزازات خلال الفترة السابقة، موضحًا أن كافة تلك الاستفزازات لا تزيد الوضع إلا سوء ويؤكد الحزب على حق الشعب الفلسطيني الكامل في استعادة أرضه بكافة الوسائل المشروعة.

كما دعا حزب الإصلاح والنهضة كافة الفصائل الفلسطينية على نبذ خلافاتها البينية والسعي في سبيل توحيد الصف الفلسطيني نحو استرداد الأراضي المحتلة والعودة إلى مائدة المفاوضات على خلفية حل الدولتين وحدود 1967.