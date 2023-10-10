شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يشيد بتصريحات الرئيس السيسى حول التطورات على الساحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له صدر مساء اليوم، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها للشعب المصرى اليوم حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، مثمنا تأكيدات الرئيس على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى... لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف".

وأشار الجيل فى بيانه إلى ثقته الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومى وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك، ورحب حزب الجيل بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطينى، منوها للاتصالات التى أجراها الرئيس بنفسه مع رؤساء دول العالم لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين.

وأشار بيان حزب الجيل إلى أن ما جرى فى الأيام الأربعة الأخيرة يؤكد دور مصر القيادى والمحورى فى محيطها العربى، منوها إلى أنه دور مقدر من القادة العرب والاجانب على السواء، ودليلا على ذلك حجم الاتصالات الهاتفية التى أجراها قادة الدول الغربية ورؤساء المنظمات الدولية بالرئيس السيسى، مستمعين لوجهة نظره، ومطالبين ببذل جهوده لإيقاف الحرب الدائرة والتصعيد الحالي الخطير وتداعياته التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل تأكيد الرئيس السيسي فى تصريحاته بأن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، كما أشاد «الشهابي» بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أعرب ناجى الشهابي عن تقديره الكبير الرئيس السيسى واعجابه بكل تصريحاته التى أطلقها اليوم والتى أكد فى نهايتها على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.