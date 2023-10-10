سياسيون لـ"حملة المرشح الرئاسي السيسي": الرئيس صمام الأمن لمصر والمصريين

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القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادات تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، دعمهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة، مؤكدين أنه صمام الأمن والأمان للمصريين خلال الفترة الراهنة، موجهين الشكر له تلبيته نداء المواطنين وخوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات تحالف الأحزاب المصرية بقيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء.

وقال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، نشكر الرئيس السيسى لاختياره، المستشار محمود فوزي رئيسا للحملة الانتخابية، مؤكدا أن تحالف الأحزاب من خلال الأمانات المنتشرة بالمحافظات تستطيع أن تقوم بندوات في القري والنجوع لتوعية المواطنين واطلاعهم على حكاية وطن التي شملت كل الإنجازات، كما نستطيع أن نحثهم علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

بدوره قال اللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي: "سعيد بوجود قيادات شابة في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، كما أنها تضم كفاءات" مضيفا: "دعمنا للرئيس قائم علي قناعة لأن الرئيس السيسي هو صمام الأمان، وندعمهم لاستكمال التنمية والإنجازات وسوف نحكي للناس حكاية وطن كأحزاب من خلال ندوات توعية وتحفيز للمشاركة.

بدوره قال كمال حسنين حزب رئيس حزب الريادة، نشكر الرئيس السيسى لإيمانه، مشيرا إلي أن تحالف الأحزاب المصرية منذ تأسيسه يدعم الرئيس، مؤكدا أن التحالف سيعمل على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأكد حسين أبو العطاء رئيس حزب المصريين، يشرفنا كأحزاب أن نكون جنود في حملة الرئيس لأننا نعرف جيدا حجم الانجازات التي تمت علي أرض الواقع.

ومن جانبه دعا أحمد الضبع أمين عام حزب الحركة الوطنية، مواجهة الشائعات التي تواجه حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، سوف تتغلب علي الشائعات بنشر الحقيقة، مشيرا إلى أنه عندما كان يطلع علي مؤتمر حكاية وطن، وصدور كتاب يحمل ذات الاسم، كل صفحة فيها تعتبر إنجاز رئيسي، مؤكدا أنه مطلوب نشر الحقائق ليعرف الجميع حجم الإنجازات.

فيما قال محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري: تحية خالصة القيادات الشابة التي في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، ونحن كحزب ناصري نعبر عن التيار الناصري ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى كم أجل استمرار الإنجازات، محذرا من يصفون أنفسهم بالناصريين ولا يدعمون الرئيس السيسى، مؤكدا أن الحزب له مقرات في 18 محافظة سوف تدعم الرئيس السيسى علي أرض الواقع.

بدوره قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار في بداية كلمته أنه يكفي للرئيس السيسي أنه قضى على الإرهاب الأسود واعاد بناء القوات المسلحة بناءا عسكرياً قويا يحول بين محاولات بعض القوى من النيل من سلامة الوطن أو تهديد آمنة القومي كما أنه يحسب للرئيس السيسي إعادة الشرطة المصرية الي قوتها لفرض السيطرة على الأمن الداخلي ومواجهة مخاطر الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم الإرهاب أو الجرائم التي تتعلق بالأبعاد السياسية.

أضاف ،أن حزب الأحرار الاشتراكيين عاد يمارس دوره على الساحة السياسية في عهد الرئيس السيسي بعد انقطاع دام أكثر من 23 عام بسبب نزاعات أكدت المحكمة الإدارية العليا أنها نزعات غير جدية وأن حزب الأحرار يقف بكل أماناتة المركزية والنوعية على مستوى الجمهورية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يصل إلى منصة الحكم مرة أخرى.

من جانبه داعب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بأنه كان يمثل الجانب الحماسي خلال جلسات الحوار الوطني مشيدا بدوره في هذا الشأن.

بدورها قالت عصمت الميرغني رئيسة حزب الاجتماعي الحر، سوف نسعد جميعا بفوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة،، منتقدة محاولات البعض لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة ، مؤكدة أن هذا الأمر يعد فشلا ذريعا.

وقالت نحن في حزب الاجتماعي أيد وأحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ملم بكل تفاصيل تخص الدولة المصرية، كما أنه يمتلك رؤية كاملة للنهوض بالبلاد.

وأكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، نحن نعتبر أنفسنا جيش سياسي نساند الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه يستحق الكثير ، لأنه حقق إنجازات كبيرة في مجالات الأمن والزراعة أغلب المجالات.

من جانبه أعلن ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير، فتح مقرات حزبه وتحالف الأحزاب لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر لحملة الرئيس لاستقبال قيادات التحالف.

فيما قالت رباب رفعت ممثلة حزب الأحرار الدستوريين، بضم صوتي للمرأة المصرية التي لا يقل دورها عن الرجل، وسنقوم بعمل حملات طرق الأبواب من أجل التوعية بالعملية الانتخابية.

فيما قال خالد نجم عضو الهيئة العليا لحزب السادات :" نحن كحزب ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع القيادات في الحزب أعلنت دعمها للرئيس كما أن جميع امكانيات الحزب تعمل من أجل تفعيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بدوره قال حسن ترك حزب التحرير:" الدولة تسير في بناء وتنمية ونحن ندعم الرئيس من أجل استمرار البناء والتنمية.

فيما قال محسن أبو سعده رئيس حزب العمل الاشتراكي، نؤيد دعم الرئيس لانه مصر تحتاج الرئيس السيسى خلال الفترة الراهنة ونحن ندعم الرئيس السيسى من أجل استمرار الاستقرار ودخول الجمهورية الجديدة.

بدوره قال رجب هلال حميده نائب رئيس حزب إرادة جيل، أشكر النائب تيسير مطر أمين عام التحالف أنه يعمل بتجرد ، مشيرا إلي أن كل مصري يعرف حجم انجازات الرئيس السيسى ونحن في فترة نعلن دعمنا للرئيس السيسى لأنه دعمه هو دعم للدولة المصرية.

بدوره وجه محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل، رسالة ة شكر للرئيس علي كل الإنجازات، والتي من مضنها إعلان مصر خالية من فيروس سي، مشيرا إلي أن المواطن المصري يعي جيدا حجم الإنجازات التي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى على أرض الواقع.

من جانبه قال النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتشرف بوجودي كعضو في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وهذا الشرف لن أنساه مدي الحياة، مضيفا :" لولا دعم الرئيس السيسى للشباب لم أستطيع التواجد في مجلس النواب".

وفي نهاية الجلسة وجه المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسىي عبد الفتاح السيسي، الشكر لقيادات تحالف الأحزاب، مشيرا إلي الحملة ملتزمة بجميع ما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا : مرشحنا صادق ومحب لوطنه ".