شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يعلنون فتح مقراتهم بجميع المحافظات لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا مؤتمرا مساء اليوم الثلاثاء بمقر حزب إرادة جيل، أعلنوا خلاله فتح جميع مقراتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن دعمهم للسيسى من أجل استكمال البناء والتنمية.

وأكد الاحزاب المصرية يؤكد تحالف الأحزاب بكامل أعضائه و نوابه دعمه التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات و الحفاظ على أمن وأمان مصرنا الحبيبة و المصريين.

وأعلنت أحزاب التحالف في بيانهم الذي تلاه النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب، تمسكهم وتاييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وتوجه التحالف بالتهنئة إلي المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، ووسام صبري المدير التنفيذي للحملة و جميع اعضاء الحملة الانتخابية لتوليهم مهامهم.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية بوضع جميع المقرات الأحزاب تحت تصرف الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، كما يفوض التحالف بكامل أعضائه الرئيس عبد الفتاح سيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لصالح الدولة المصرية خاصة في الظروف الدولية المحيطة بمصر، حفظ الله مصر والمصريين.