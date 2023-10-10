الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف من سوريا

اعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف من سوريا. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن بانه رصد اطلاق قذائف من الأراضي السورية بعضها عبر إلى إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة.

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