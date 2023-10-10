الجيش الإسرائيلي يؤكد ان اشتباكات عنيفة جارية الان في قاعدة زكيم العسكرية بعد انزال مظلي للقسام

اكد الجيش الإسرائيلي ان اشتباكات عنيفة جارية الان في قاعدة زكيم العسكرية بعد ان اقتحمتها المقاومة الفلسطينية من جديد.

وكانت وسائل اعلام فلسطينية تحدثت عن انزال مظلي للمقاومة على ساحل عسقلان في هذه اللحظات وبدء اشتباكات قوية.