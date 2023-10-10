إسبانيا ترسل طائرتين عسكريتين لإجلاء مواطنيها العالقين بإسرائيل بسبب الحرب

اعلنت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية مارغاريتا روبليس إن مدريد أرسلت طائرتين عسكريتين إلى إسرائيل لإجلاء نحو 500 إسباني تم تعليق رحلاتهم التجارية في اعقاب الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس.

واوضحت روبليس للصحفيين، إن السفارة الإسبانية في إسرائيل تقدر أن نحو 500 مواطن إسباني كانوا هناك بغرض السياحة أو في مهام عمل مؤقتة، لكن "من غير المتوقع" إجلاء الموجودين في إسرائيل لأسباب أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البرتغالية إنها ستُجلي 190 من مواطنيها في إسرائيل على متن طائرات تابعة للقوات الجوية إلى قبرص.

وكانت مجموعة من المواطنين الإسبان من بين ركاب الرحلة الأولى، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية.