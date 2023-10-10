بايدن: مستعدون لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد هجوم "حماس" المباغت على إسرائيل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، استعداده "لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل".
ولفت بايدن، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، الى إن "الولايات المتحدة عزّزت أيضا وضع قواتنا في المنطقة لتقوية ردعنا"، في إشارة إلى نشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط.
وشدد على أننا "نحن مستعدين لتحريك مزيد من الموارد عند الحاجة، وسنظل متحدين في دعمنا للإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم"، مضيفاً "سنوفر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن مواطنيها".
وأردف "هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى حماس ووجهت فريقي للتنسيق مع إسرائيل للإفراج عنهم".
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