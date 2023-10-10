إعلام إسرائيلي: استنفار للقوات الإسرائيلية عند فندق ليوناردو على شاطئ أسدود وأنباء عن اشتباكات مسلحة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "استنفار للقوات الإسرائيلية عند فندق ليوناردو على شاطئ أسدود، وأنباء عن اشتباكات مسلحة".

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "ورد اشتباه بأن ما جرى في أسدود هم مسلحين من حماس لكن تبين أنه تشخيص خاطئ لشخص مسلح تبين أنه مستوطن وأصيب بجروح خطيرة كما أصيب شرطيين".

بدورها، أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط "3 إصابات في صفوف عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تبادل إطلاق نار بمحيط فندق ليوناردو في أسدود".