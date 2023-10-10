الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور إسرائيل الخميس المقبل

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيسافر يوم الأربعاء للقاء كبار القادة الإسرائيليين، في زيارة تضامن مع إسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق لحركة حماس أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي في مطلع الأسبوع.

واوضح ميلر في مؤتمر صحفي، "ستكون رسالة تضامن ودعم". وأضاف "بالطبع يريد أن يسمع من زعماء إسرائيل، يسمع منهم مباشرة عن الوضع الذي يواجهونه... حول ما يحتاجون إليه وكيف يمكننا دعمهم على أفضل وجه".