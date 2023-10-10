الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من الأراضي السورية بعضها عبر إلى أراضينا وسقطت في منطقة مفتوحة

اعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من الأراضي السورية بعضها عبر إلى أراضينا وسقطت في منطقة مفتوحة. وكانت مصادر عبرية تحدثت تفعيل صافرات الإنذار في الجولان المحتل عقب إطلاق قذائف صاروخية من سوريا. بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" عن تفعيل الإنذار جنوب الجولان بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون مصدرها سوريا.

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