كتائب حزب الله العراقية: صواريخنا ستوجه ضد القواعد الأميركية إذا تدّخلوا في معركة "طوفان الأقصى"

اعلن الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" العراقية أبو حسين الحميداوي بان "صواريخنا ستوجه ضد القواعد الأميركية إذا تدّخلوا في معركة "طوفان الأقصى"، وستنال مواقع الكيان الإسرائيلي وأعوانه قذائف نيراننا إن تطلب الأمر ذلك".

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