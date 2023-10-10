محافظ بعلبك الهرمل: الجيش أوقف 25 ألف شخص عام 2023 حاولوا الدخول خلسة عبر الحدود

اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن "الجيش اللبناني يستنزف كل طاقته وكل امكانياته البشريه واللوجستيه لضبط الحدود اللبنانيه السوريه ومنع التهريب، ولكن لدينا حوالي 387 كلم من الحدود مع الجانب السوري، وفي العلم العسكري ضبط الحدود من جانب واحد هو مستحيل، وعديد أفواج الحدود البرية الأربعة لدينا 4800 عسكري فقط، لذا فإن ضبط الحدود يتم إما بالتنسيق مع الجانب السوري، أو برفع العديد إلى 40 ألف عسكري وهذا مستحيل في الوقت الحالي".

ولفت خلال حفل تدشين بئر مياه، في دارة فراس يحفوفي في بلدة نحله، الى اننا "نجدد الشكر للجيش اللبناني على كل الإجراءات التي يتخذها لضبط الحدود ومكافحة تهريب البشر والإتجار بالبشر، فقد أوقف الجيش خلال عام 2023 اكثر من 25000 شخص كانوا يحاولون الدخول من سوريا إلى لبنان خلسة، وللأسف هناك الكثير من المجرمين المهربين وتجار البشر الذين يبيعون شعبهم وبلدهم ووطنهم مقابل 100 دولار".

واشار الى ان "أمل البلديات بالإستمرار في تقديم خدمات بتكاتف وتضامن ودعم أبناء البلدة لها، كما حصل في بلدة رأس بعلبك التي بدورها للأسف بلديتها منحلة، فكانت هناك منافسة بين اثنين من أبنائها للمساهمة في تقديم المازوت لآليات جمع النفايات. وبالمقابل إحدى البلدات رفض الميسورون فيها والأهالي دفع 50 ألف ليرة شهريا لنتمكن من جمع النفايات من أحيائها السكنية".

وأكد أنه "إذا لم يقف المقتدرون إلى جانب بلدياتهم سيزيد الإنهيار وتراجع الخدمات المقدمة للأهالي، وإني في هذه المناسبة أزف إليكم بشرى سارة بتبرع الحاج فراس يحفوفي ب 500 مليون ليرة لصندوق بلدية نحله، لكي نستطيع الإستمرار بتقديم الخدمات لأهلها، وأنا بصفتي قائما بأعمال البلدية أشكره لوقوفه إلى جانب المؤسسات وإلى جانب البلدية والبلدة وأهلها".

وأضاف خضر: "انتم تعلمون الأعباء والمشاكل التي نواجهها بحكم النزوح السوري الذي تفاقم في الفترة الأخيرة، وأحب أن أخبركم بأن معالي وزير الداخلية والبلديات، اتخذ اجراءات شجاعة جدا، وتبلغنا بقرار لمعاليه يمنع الجمعيات من تقديم المساعدات التي من شأنها تشجيع النازحين على البقاء في لبنان".