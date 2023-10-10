باسيل: نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني ولا للعودة الى زمن فتح لاند

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بقدر ما ندعم حق المقاومة الفلسطينية في قتال إسرائيل على ارض فلسطين، نرفض كل استخدام لأرض لبنان من جانب اي طرف غير لبناني، كمنطلق لأعمال حربية"، وتابع قائلا: "لا للعودة الى زمن فتح لاند".

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