روسيا اليوم: أنباء عن تسلل مجموعة من الكوماندوز البحري الفلسطيني إلى شواطىء عسقلان

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الثلاثاء بورود أنباء عن "تسلل مجموعة من الكوماندوز البحري الفلسطيني إلى شواطىء عسقلان".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "قوة من الكوماندوز اقتحمت مدينة عسقلان عن طريق البحر."

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 30 فلسطينيا قدموا من البحر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وفقا للقناة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قامت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بقصف مدينة عسقلان بوابل من الصواريخ ردا على قصف غزة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح في عدة مناطق من القطاع.

وقصفت "كتائب القسام" عسقلان تنفيذا للوعيد الذي أعلنته الحركة بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين لمغادرة المدينة.

وقالت الكتائب: "إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم سننتقل لتهجير مدينة أخرى".

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية تحت إسم "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، حيث شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت الماضي عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.