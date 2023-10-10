«حماس ستندم على هذه اللحظة».. وزير الدفاع الإسرائيلي: نتجه نحو الهجوم الشامل على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن "الجيش استعاد السيطرة على المنطقة الحدودية مع غزة ونتجه نحو الهجوم الشامل".

وأشار وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المقاومة الفلسطينية أرادت التغيير في غزة، وهذا ما سنفعله، وغزة لن تعود كما كانت وستندم على هذه اللحظة."

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية تحت إسم "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، حيث شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت الماضي عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.