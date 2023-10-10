تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي وأمير قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، إنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقناً للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأضاف المتحدث أنه تم التأكيد على ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.