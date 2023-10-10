بايدن: حماس شر مطلق وحركة إرهابـ.ية وسنواصل دعم إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن أولويته عدم بقاء أي أمريكي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مؤكدا دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق لحماس".

وقال بايدن في خطاب ألقاه الثلاثاء: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأكد الرئيس الأمريكي "وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية رهائن لدى حماس، مضيفاً: "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أمريكية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم".

ولفت إلى أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وأشار بايدن إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.

وأضاف بايدن أن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وتابع الرئيس الأمريكي: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".