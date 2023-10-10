شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تجلى رعاياها الخميس من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت فرنسا الثلاثاء، أن شركة «إير فرانس» ستنظم رحلة الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل، في ظل الحرب بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، إن الناقل الفرنسي سينظم «رحلة خاصة هذا الخميس» لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون.

إلى ذلك، أكدت أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا جراء عملية حركة حماس السبت ارتفع إلى ثمانية، وأن 20 آخرين بينهم طفل هم في عداد المفقودين «وتمّ على الأرجح خطفهم».