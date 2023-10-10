شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا ترسل طائرة عسكرية لجلب مواطنيها من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - (رويترز)

أفادت وكالة إيه.إن.بي الهولندية للأنباء، الثلاثاء، بأن هولندا سترسل طائرة عسكرية إلى إسرائيل، الأربعاء، لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة البلاد.

نقلت الوكالة ذلك عن وزير الخارجية هانكي برونز سلوت.

وقال برونز سلوت أيضاً، إن «طائرة ركاب تابعة للخطوط الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) ستكون متاحة، الخميس، للمواطنين الهولنديين الراغبين في السفر للوطن».

وأوضحت الوكالة أن نحو 200 هولندي في إسرائيل عبروا عن اهتمامهم برحلتي الطيران.