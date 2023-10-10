شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليقها لشهرين.. إير فرانس تعلن استئناف رحلاتها إلى مالي الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أعلنت شركة «إير فرانس»، الثلاثاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مالي، اعتباراً من الجمعة، بعدما علّقتها مطلع آب/أغسطس، عقب الانقلاب في النيجر المجاورة.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس «بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي والسلطات المالية، ستستأنف إير فرانس رحلاتها إلى باماكو من مطار باريس شارل ديغول، اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023».

وكانت الشركة علّقت رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات أسبوعياً) وبوركينا فاسو (خمس رحلات أسبوعياً) في 7 آب/أغسطس، بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلاباً في 26 تموز/يوليو.

وأضافت الشركة الثلاثاء «تعمل إير فرانس بتعاون وثيق مع سلطات بوركينا فاسو لاستئناف الرحلات في أسرع وقت. وتظل الرحلات إلى نيامي (النيجر) معلقة حتى إشعار آخر».

وستستأنف الرحلات إلى باماكو انطلاقاً من باريس بمعدل «ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً (الثلاثاء والجمعة والأحد)» بحسب المصدر نفسه.

والرحلات التي تبيعها إير فرانس لن يتم تسييرها بطائرات الشركة بل ب «طائرة بوينغ 777-200 ER من شركة يوروأتلانتيك إيرويز البرتغالية» المتخصصة في تأجير الطائرات لشركات أخرى.

وأضاف الناطق الثلاثاء أن «إير فرانس تتابع باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في الأراضي التي تحلّق طائراتها فوقها، وتذكّر بأن سلامة ركابها وطواقمها هي أولويتها المطلقة».