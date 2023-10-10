شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان وبوتين يناقشان منع زيادة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - (رويترز)

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإجراءات منع زيادة التوتر في المنطقة.

وأضافت في بيان على منصة إكس «تويتر سابقاً»، أن الزعيمين ناقشا إجراءات محتملة لمنع تزايد التوتر في المنطقة ومبادرات لتوصيل مساعدات إنسانية إلى هناك.

وأفاد البيان أن أردوغان قال: إن تركيا ستواصل جهودها لضمان تحقيق الهدوء في المنطقة.