شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار يورو.. ألمانيا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - (أ ف ب)

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بمليار يورو (1.1 مليار دولار)، في خطوة ترمي إلى تسريع إمداد كييف بالأسلحة قبل حلول فصل الشتاء.

وتشمل «حزمة الشتاء» منظومة إضافية للدفاع الجوي من نوع باتريوت، كان قد اتّفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على تزويد كييف بها.

إلى ذلك، سترسل برلين في الشهر الجاري منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي من نوع «أيريس-تي». وهذا الطراز من المنظومات الدفاعية قادر على توفير حماية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وفق بيان وزارة الدفاع الألمانية.

وتطلب أوكرانيا بإلحاح تزويدها بمنظومات من هذا النوع لتمكينها من اعتراض مسيّرات وصواريخ روسية.

وفي الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا 10 دبابات من طراز ليوبارد المتطوّر، وثلاثة مضادات للطائرات من طراز غيبارد، وذخيرة وعربات.

ونقل البيان عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، قوله «بحزمة الشتاء هذه، نحن نعزّز بشكل أكبر جهوزية القوات المسلّحة الأوكرانية في الأشهر المقبلة».

ولم تشر الوزارة إلى الموعد الذي ستتسلّم فيه أوكرانيا منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية الصنع.

لكن تدريب الجنود الأوكرانيين على طريقة استخدام المنظومة الصاروخية المتطوّرة «سيبدأ في الأسابيع المقبلة».

وأوضحت الوزارة أن المنظومة سيتم تسليمها من مخزون الجيش الألماني.

وإضافة إلى وحدة المراقبة وجهاز الرادار، ستضم المنظومة ثماني منصات إطلاق ونحو 60 صاروخاً موجّهاً.

وقال بيستوريوس، إن حزمة الدفاع الجوي الجديدة «قيمتها نحو مليار يورو».

إلى ذلك، ستقدّم الحكومة الألمانية حزمة دعم للقوات الخاصة الأوكرانية بنحو 20 مليون يورو «تضم عربات وأسلحة وعتاداً شخصياً».

وبعدما تردّدت في بادئ الأمر، عزّزت ألمانيا مساعداتها لكييف عقب الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وألمانيا هي حالياً ثاني أكبر مزوّد لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية بعد الولايات المتحدة.

وكشف عن حزمة الأسلحة، عشية جولة محادثات جديدة في بروكسل، سيبحث خلالها حلفاء كييف الدوليون تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا.