100 ألف صومالي تأثروا بالفيضانات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلا عن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الصومال، أن حوالي 100 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة بيدوا الجنوبية في الصومال، خلال الأسبوع الماضي، حيث غمرت المياه 136 من المخيمات التي يقطنها أكثر من 86 ألف نازح، ولا يزال معظمها غارقا بالمياه حتى الآن. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلا عن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الصومال، أن حوالي 100 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة بيدوا الجنوبية في الصومال، خلال الأسبوع الماضي، حيث غمرت المياه 136 من المخيمات التي يقطنها أكثر من 86 ألف نازح، ولا يزال معظمها غارقا بالمياه حتى الآن. وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك، إنه من المتوقع أن تجلب ظاهرة (النينيو) مزيدا من الأمطار والفيضانات إلى الصومال خلال ديسمبر المقبل، ومن المحتمل أن يتأثر ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص.

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