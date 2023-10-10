العراق يبحث سبل التعاون مع روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس إلى العاصمة الروسية «موسكو» في زيارة رسمية تستمر يومين.

وتأتي الزيارة حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز» العراقية، استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن تتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية، وما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وستجري مناقشة دور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، على خلفية استعادة العراق دوره المحوري في المنطقة على كل الأصعدة.