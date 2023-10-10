شكرا لقرائتكم خبر الدعوة لتشكيل حكومة ليبية مصغرة لإنجاز الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح أبدى استعداده لتشكيل حكومة مصغرة وفقا لما يتم عليه الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة من خلال التزكيات لمترشح رئاسة الحكومة من المجلسين بواقع تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب و20 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، على أن تكون مهمتها إجراء الانتخابات حسب ما تحتاجه المفوضية الوطنية الليبية للانتخابات.

من جهتها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جاهزيتها الفنية التي وصفتها بـ«العالية» للبدء في تنفيذ العمليات الانتخابية، وفقا للمعايير الدولية، جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة المفوضية، بشأن استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الصادرين عن مجلس النواب.

وأكد البيان أن المفوضية هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي وتطلعه إلى مستقبل أفضل ينعم بالرخاء والاستقرار من خلال المشاركة بصوته في صنع القرار، ولا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.

وأكد البيان حرص المفوضية أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية بما يحقق الحد الأدنى للوصول بها إلى آخر مراحلها، فيما أعربت عن تطلعها أن تتوافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة الزمنية التي حددها التعديل الدستوري الــ13.