6 جراحات قلب مفتوح سعودية في حضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نبض السعودية التطوعي الثامن لأمراض وجراحات القلب، بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 7 - 14 أكتوبر 2023.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بإجراء 6 عمليات قلب مفتوح للأطفال، وعمليتين قسطرة تشخيصية، وعملية واحدة قسطرة علاجية من مختلف مناطق اليمن.

وأطلق المركز البرنامج الطبي التطوعي الثاني لجراحة العظام وتغيير المفاصل في حضرموت، أمس، إذ سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 25 عملية نوعية في جراحة العظام، منها 20 عملية تبديل مفصل، و5 عمليات تبديل لمفصل الحوض، إضافة إلى توزيع كراسي متحركة للمرضى.

وقدم محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما يقدمونه من عون إنساني لبلاده، مثمنا التدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان ولجميع الكوادر الطبية، في تلبية الاحتياجات التشخيصية والعلاجية وإجراء العمليات النادرة والصعبة في مختلف التخصصات للمرضى من ذوى الدخل المحدود من جميع محافظات البلاد، مشيرا إلى أن هذه البرامج الطبية تمثل جسرا ممدودا بالخير بين المملكة واليمن.