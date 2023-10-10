19 مليون طفل سوداني ممنوعون من التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في السودان «مانديب أوبراين» من دخول البلاد في أسوأ أزمة تعليمية في العالم، مشيرة إلى أنه لا يزال نحو 19 مليون طفل في السودان - أي 1 من كل 3 أطفال - خارج أسوار المدارس، مع اقتراب الصراع في البلاد من شهره السادس.

وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن، أغلقت نحو 10,400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع أبوابها، وفقد حوالي 6.5 ملايين طفل إمكانية الوصول إلى المدرسة، وفي الوقت نفسه، ينتظر أكثر من 5.5 ملايين طفل ممن يقيمون في مناطق أقل تأثرا بالحرب تأكيد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح الفصول الدراسية.

وحذرت مسؤولة اليونيسف من أن الأطفال في السودان لن يتمكنوا من العودة إلى المدرسة، خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت الحرب، الأمر الذي سيعرضهم لمخاطر فورية وطويلة الأجل، بما في ذلك النزوح والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والعنف الجنسي.

وأضافت قائلة «ظل الأطفال يعانون من أهوال الحرب منذ ما يقرب من نصف عام. والآن، بعد أن أجبروا على الابتعاد عن فصولهم الدراسية ومعلميهم وأصدقائهم، أصبحوا معرضين لخطر الوقوع في الفراغ الذي سيهدد مستقبل جيل كامل».

وأوضحت اليونيسف، أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية شهد انخفاضا حادا، حيث فقد المعلمون في جميع الولايات تقريبا رواتبهم منذ بدء النزاع المسلح، وهناك نقص في الإمدادات التعليمية، ولم تتم صيانة المرافق التعليمية، وبرغم الجهود الجارية في عدد قليل من المناطق لضمان بقاء أنظمة التعليم في السودان فعالة، إلا أن هناك قيودا كبيرة، والاحتياجات تفوق الموارد بسرعة.

وتعمل منظمة الأمم المتحدة مع الشركاء لضمان حصول ملايين الأطفال السودانيين على التعليم الجيد والعودة بأمان إلى المدرسة قريبا قبل أن يتعرض عامهم الدراسي لخطر الضياع.

ودعت اليونسيف، السلطات السودانية إلى إعادة فتح المدارس في المناطق الآمنة، مع دعم وسائل التعلم البديلة في المجتمعات، حيث لم يعد من الممكن فتح المدارس بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأطفال السودانيين الذين أصبح تعليمهم على المحك، وتوفير الموارد والدعم لضمان عودة ملايين الأطفال السودانيين إلى المدرسة.