استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في الخليل

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- بواسطة أيمن الوشواش - استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا فلسطينيا استشهد في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 19 شهيدا.

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