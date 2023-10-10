حي الرمال يستوي بالأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت لقطات تلفزيونية أمس، دمارا واسعا في حي الرمال بمدينة غزة، والذي استوى بالأرض، بعد ليلة من القصف الإسرائيلي المكثف، مع استمرار الغارات على القطاع.

وظلت النيران مشتعلة والدخان ينبعث من أنقاض المباني بعد ساعات من القصف، الذي يقول الفلسطينيون إنه دمر مباني متعددة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته امتدت إلى 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى أن أهدافه تركزت على مواقع في حي الرمال، وخان يونس.