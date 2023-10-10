شكرا لقرائتكم خبر هنية: قرار طوفان الأقصى فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، على أن المعركة الحالية «فلسطينية القرار والتنفيذ».

وقال هنية في بيان صحفي نشرته الحركة على تليغرام: معركة «طوفان الأقصى» هي معركة فلسطينية القرار والتنفيذ، وهذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا، وفي مقدمتها قوى المقاومة.

وحول ملف الأسرى الإسرائيليين قال هنية، إنه لن يفتح قبل نهاية المعركة، لافتا إلى أنه أبلغ كل الجهات التي تواصلت معهم بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، أن «هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة».