انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لكن وفق القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات "بوريل" بعد اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مسقط عاصمة سلطنة عُمان.

وقال بوريل: "لإسرائيل الحق في الدفاع (عن نفسها)، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. بعض القرارات تتعارض مع القانون الدولي".



وأعلن بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، وأنه من الخطأ التوقف عن ذلك".

وتابع، أن "الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء رأت أنه يتعيّن علينا مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية، وأن المدفوعات المستحقة يجب ألا تتأخر".