انت الان تتابع خبر وزير العدل يعلن بدء خطوات تفكيك "الدولة العميقة" في الوزارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شواني في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "اجتماع مجلس وزراء العدل العرب مهم والسومرية أول مؤسسة تلتفت له"، موضحا ان "هذا الاجتماع حدث مهم وأول مرة يعقد في العراق واتممنا كافة الإجراءات الاستقبال الوفود العربية وانجاح هذا الاجتماع للخروج بأفضل النتائج"، مبينا ان "طوفان الأقصى هو الحدث الأهم والأخطر بالمنطقة حاليا وسيكون من اهم الملفات التي سيتم بحثها في اجتماع وزراء العدل العربي".وأضاف شواني: "بدأنا بخطوات تفكيك الدولة العميقة في وزارة العدل"، مؤكدا: "ضربنا الكثير من الرؤوس والمافيات في وزارة العدل والدولة العميقة بوزارة العدل تتألف من شركات ورجال أعمال".

وأشار وزير العدل الى ان "هناك شركات كانت تسيطر على وزارة العدل وتديرها عن بعد"، موضحا انه "تم تحقيق إصلاحات مالية قللت 55% من نسبة عقد كانت قيمته 7 مليارات"، مشددا على ان "زمن التسيب في وزارة العدل انتهى".

وبين ان "عقد الاطعام تم تعديل العقد وبسعر اقل من الفترات السابقة وبمواصفات معهد التغذية وقللنا المدة ووضعنا شرط جزائي بمصلحة الوزارة بالإضافة الى تقديم خدمات كثيرة تقدم مجانا للنزلاء بالإضافة الى تحسين مواصفات الطعام المقدم للنزلاء".

ولفت الى انه "تم التعاون مع هيئة النزاهة لألقاء القبض على عصابة من موظفي الوزارة تقوم بابتزاز أهالي السجناء وتم عزل 178 موظفا بوزارة العدل بسبب ضلوعهم بابتزاز وتم وضع حلول لمعالجة اكتظاظ السجون"، مشيرا الى ان " عدد السجناء يبلغ ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية في السجون".

وبين شواني، ان "إصدار قانون العفو العام من شأنه تقليل الاكتظاظ في السجون"، موضحا ان عدد السجناء لدى وزارة العدل 63 الف نزيل وان جزء منهم سيشملون بقانون العفو العام"، مؤكدا انه "تم افشال مخططات عصابية لترويج المخدرات في السجون مبينا ان عدد المتعاطين اقل من تجار المخدرات داخل السجون ونعمل على فصلهم عن باقي النزلاء"، موضحا ان "الوزارة ليس لديها سجون سرية ويتم العمل على أتمتة الدوائر الإصلاحية من خلال نظام معتمد في أوروبا".

وأشار الى انه "سيتم بناء مصحة لتعافي النزلاء المدمنين على المخدرات"، موضحا ان "وزارة الداخلية بصدد إنشاء مصحات قسرية لمعالجة مدمني المخدرات".

ولفت وزير العدل الى ان "أزمة كركوك استغلت من "متطرفين" لغرض الكسب الانتخابي والمقر المتقدم لا يستحق كل هذه الدماء".