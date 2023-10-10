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إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق قذائف من سوريا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل إسرائيل وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية"، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.


وأشارت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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