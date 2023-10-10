انت الان تتابع خبر تطورات أوضاع غزة.. حديث إسرائيلي عن هجوم شامل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله مساء الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى "الهجوم الشامل" على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع "لن يعود أبدا كما كان".

ووفقا للصحيفة، قال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة: "لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".



وأضاف: "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. (حماس) أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت"، ومضى يقول: "سوف تندم (حماس) على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت".